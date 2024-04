Palermo, contro il Parkinson in centro corrono 250 persone

Circa 250 persone affollano piazza Castelnuovo e piazza Croci per la Run and walk for Parkinson. La manifestazione si incastona nel calendario di eventi per la Giornata mondiale del Parkinson (11 aprile). A organizzare la corsa non competitiva l’associazione Apis, che si occupa del sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, guidata dal presidente Mirella Colombo, in carica dallo scorso novembre, e dalla coordinatrice scientifica Marina Rizza: «Questi eventi servono ad avvicinare e sensibilizzare il pubblico alla malattia - spiega Colombo - un tempo poco diffusa. Oggi, invece, colpisce anche persone di 35 anni: è un problema sociale di cui si deve parlare».

Ai gazebo montati ai piedi del teatro Politeama sono state tantissime le persone, che, incuriosite, si sono avvicinate e unite alla corsa dietro una donazione per sostenere le attività Apis. «È stato bellissimo - ha proseguito Colombo - con noi abbiamo circa 120 associati che sono stati affiancati, nel giro di qualche ora, da tantissima gente sensibile al problema. Molti si sono informati: esistono cure per il Parkinson, se si prende in tempo si può condurre una vita migliore rispetto a tanti anni fa».

Apis organizza attività e incontri «con psicoterapeuti e logopedisti - spiega ancora il presidente - e piccoli corsi di canto». E non finisce qui: «Organizziamo anche la Nordic walking - prosegue Colombo - portiamo i nostri associati a fare passeggiate in giro per la città e che si aiutano con i bastoni (quelli da trekking), serve soprattutto per la postura e l’equilibrio, uno dei punti deboli di chi è affetto dalla malattia». E il supporto è anche per i familiari: «Si tratta di incontri di una volta al mese - spiega il presidente - per dare una mano anche a chi ogni giorno è vicino ai propri cari. Per raggiungere la nostra associazione e chiedere informazioni basta telefonare al numero 3311271517».