Fincantieri, dieci punti viola per donne in difficoltà: uno è allo stabilimento di Palermo

Il gruppo Fincantieri ha aderito al progetto «Respect for Future» di DonneXStrada: dieci sedi, fra le quali lo stabilimento di Palermo, diventano «punti viola», cioè punti di riferimento per chiunque si trovi in una situazione di pericolo o di difficoltà, dove è disponibile personale sensibilizzato e formato da professionisti nell’ambito legale e psicologico. Entrano a far parte dei Punti Viola due sedi direzionali del gruppo a Trieste, lo stabilimento di Monfalcone, la Direzione Navi Militari, la sede di Fincantieri Nextech, quella del Cetena e lo stabilimento di Sestri Ponente a Genova, il Cantiere Integrato di Muggiano, lo stabilimento di Ancona e appunto quello di Palermo.