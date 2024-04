Autismo, a Palermo una fiaccolata e uno spettacolo al Politeama nel nome dell'inclusione

Il palco del teatro Politeama di Palermo e la fiaccolata hanno spiegato a tutti come deve essere il mondo: inclusivo, felice, coraggioso, tollerante, umano e con tutta la voglia e il diritto di vivere. L’evento, organizzato dal Comune di Palermo e dalla rete di associazioni che fa capo a ParlAutismo, ha onorato la Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Una festa ma anche un momento di incontro e confronto tra istituzioni, associazioni, scuole e famiglie. Sul palco, si sono esibiti gli attori comici Giovanni Cangialosi ed Emanuele Scelta e il duo cabarettistico Badaboom. A fare un bilancio sulle conquiste ottenute dopo anni di lotte e battaglie e su quelle ancora da portare avanti per raggiungere la tutela di altri diritti per le persone con autismo, sono stati l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente della Fondazione italiana autismo Davide Faraone, Giovanna Gambino, responsabile del Centro autismo Asp e l’assessore comunale ai Servizi sociali Rosi Pennino. Due le buone notizie annunciate dal Comune. «È pubblico l’accreditamento per la creazione di centro socio-educativi per autismo – spiegano il sindaco Lagalla e l’assessore Pennino - ed è già pubblico sul sito del Comune il bando di concessione della villa confiscata alla mafia di Baia dei Corsari in cui sorgerà il Centro socio-educativo per autismo». Coinvolta anche l’azienda Ikea che si occuperà di arredare il centro in maniera gratuita e a misura dei ragazzi con disabilità.

Tra i momenti più emozionanti l’esibizione di scuola dei piccoli allievi Gabriele e Alice della scuola di danza The Queen of Dance. Tutti in piedi e commossi fino alle lacrime quando il maestro e direttore artistico della manifestazione Giuseppe Di Michele ha danzato insieme alla giovane Giulia che, durante la coreografia, si è alzata dalla sedia a rotelle e ha fatto da sola alcuni passi. I protagonisti della giornata sono stati tutti i ragazzi straordinari che, sfidando l’autismo, hanno sfilato in abiti d’epoca e si sono esibiti in canti e danze. Presenti anche tanti bambini di scuole palermitane e di Carini, Capaci e Cefalù. Tutti insieme, senza muri e differenze. La fiaccolata finale in piazza Politeama ha acceso nei cuori la speranza di un mondo capace di accogliere tutti. «È stata una bellissima esperienza – dice Tiziana Amato, presidente di ParlAutismo – il teatro e la piazza si sono riempiti. Vuol dire che abbiamo seminato bene. Abbiamo avuto la partecipazione dei ragazzi, vi sono stati i confronti istituzionali e abbiamo ricevuto buone notizie dal Comune. Si respira l’aria del cambiamento».