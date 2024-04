Giornata dell'autismo, evento al teatro Politeama di Palermo

Anche per il 2024 il Comune di Palermo e l’Associazione nazionale Parlautismo ospiteranno le celebrazioni della Giornata mondiale dell’autismo, in programma domenica 7 aprile alle 19 al Teatro Politeama. Esibizioni e performance straordinarie sul palco, che scuole paritarie, scuole pubbliche, associazioni ed enti dedicati hanno preparato per tutto l’anno in funzione dell’evento.

«Dallo scorso anno l’amministrazione comunale ha fatto sua, con delibera di giunta, la manifestazione in collaborazione con l’associazione parlautismo, un momento di condivisione, importanti novità sul piano dei servizi e di emozionante spettacolo - spiega l’assessore alle attività sociali, Rosi Pennino -. Nonostante i traguardi raggiunti, come l’eliminazione della revisione sui soggetti autistici, o ancora la spesa dello 0,3% dell’Asp dedicato alla costruzione di servizi, e oltre all’azzeramento della lista dei piani individuali come a Palermo, c’è ancora tanto da fare».

Sono quasi 5 mila i soggetti autistici di Palermo e provincia, secondo i dati Uoc disturbi dello spettro autistico dell’Asp, di cui circa 3.800 gli scolarizzati, circa mille tra minori di 3 anni e adulti.