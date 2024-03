Palermo, per gli studenti di Sferracavallo gemellaggio con Belgio e Francia: «Così ragazzi e prof imparano a crescere»

Gli studenti stranieri hanno avuto anche modo di provare la disciplina sportiva kick boxing presso la Kilroy Academy, che ha messo a disposizione gratuitamente i propri spazi e l'equipe. Ma anche laboratori di cucina a tema, sotto la guida esperta dei docenti e degli studenti del centro per la formazione professionale Ted che, per due settimane, ha offerto il pranzo a tutti i ragazzi.

Ora toccherà agli studenti dell’istituto di Sferracavallo partire per la Francia e il Belgio, conoscere luoghi nuovi e vivere esperienze che ricorderanno nel tempo. Per la referente del progetto, Stefania Rotolo, e i docenti Paola Campisi e Pietro Nicosia che hanno collaborato principalmente ma anche per tutti gli altri insegnanti, perché ciascuno ha dato il proprio contributo per la buona riuscita del progetto, «l’esperienza Erasmus si dimostra ricca di esperienze ed emozioni, occasione di crescita per studenti, docenti e famiglie».

Per un giovane studente trascorrere un periodo di vita e di studio in un altro Paese significa crescita personale, autonomia, fiducia nelle proprie capacità, arricchimento culturale e linguistico, apertura mentale, attitudine alla tolleranza e sviluppo di quelle competenze trasversali che costruiscono il cittadino europeo, attraverso uno scambio di competenze, professionalità ed esperienze.