Palermo, studenti e aziende a confronto con il progetto IDO@school

Un momento di incontro e di confronto che ha visto protagonisti più di 1000 studenti delle scuole Ferrara, Einaudi Pareto, Pio La Torre, Medi, Rutelli, Piazza, Duca degli Abruzzi e le aziende Blu Ocean, La Braciera, Libreria Dudi, Le Cuoche combattenti, Cooperativa Ciauli Agricoop, Rocco Forte Hotels, Mangia’s Impianti Clima New Group, Sicily be mag, Tgs/Rgs SpeeD, Studio Fotografico Baiamonte, Sartoria Costumi Teatrali Pipi srl, Kalle Trichos Parrucchieri, Laboratorio artigiano Fanc V, Grand Palladium Resort, Costa degli Ulivi Hotels, Minimupa.

Giunge alle battute finali il progetto IDO@school promosso dal Centro per l’impiego di Palermo e Monreale diretto dalla Dirigente Salvatrice Rizzo, realizzato grazie all’assistenza tecnica di Sviluppo Lavoro Italia e alla fattiva collaborazione con le associazioni di categoria. Il progetto destinato ai giovani delle quinte classi degli istituti tecnici e professionali di Palermo, grazie all’incontro tra il Centro per l’impiego, gli studenti e le realtà imprenditoriali del territorio, ha l’obiettivo di mostrare loro la realtà lavorativa e dare loro elementi pratici e concreti.

L’appuntamento di oggi 20 marzo ha incrociato la professionalità di SpeeD Tgs/Rgs rappresentata da Claudio Geraci con gli studenti del corso di studi audio visivo dell’istituto Medi che potrebbero essere in una fase successiva coinvolta attivamente nella realizzazione di prodotti audio visivi per i canali del gruppo Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs. Il progetto Ido@school, rivolto ai giovani delle quinte classi degli istituti tecnici professionali del capoluogo, prevede un percorso attuato in tre diversi step, in presenza a scuola, in presenza al Centro per l’Impiego e in presenza con aziende, cooperative e imprese.

Nella prima fase i referenti dei servizi del Centro per l'Impiego, realizzata tra dicembre 2023 e febbraio 2024, hanno incontrato gli studenti presso le scuole con l’obiettivo di fornire le nozioni e le informazioni utili per comprendere i servizi disponibili a loro dedicati e per sostenerli nel delicato momento di transizione dalla scuola, formazione, università e mondo del lavoro. Durante gli incontri sono stati presentati gli strumenti digitali per accedere ai servizi, per l’esplorazione delle tendenze del MDL nazionale e locale e del mondo delle professioni.