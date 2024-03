Aste portaflebo colorate per l'Oncologia pediatrica del Civico di Palermo: «Un momento di allegria per i piccoli ricoverati»

Draghetti, cigni e cavalli di ogni colore animano il reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. Sono le nuove aste portaflebo Babalù, che per la prima volta arrivano in un ospedale in Sicilia: sono 22 di tutti i colori, forme e altezze che daranno la possibilità ai bambini di poter giocare e girare per i reparti anche durante la somministrazione delle cure.

«Certamente contribuiscono a migliorare l’accoglienza e l’umanizzazione all’interno dei nostri reparti», spiega Paolo D’Angelo, direttore del reparto di Oncoematologia, mentre riceve la donazione da parte del gruppo teatrale Teatranti seriali. È stata infatti la compagnia a regalare i 22 Babalù in sinergia con l’associazione Accendi il sorriso, che ha di fatto proposto il progetto: «Noi dal 2018 siamo impegnati nel sociale - dice Saverio Sgroi, presidente della compagnia teatrale -. Avevamo già una nostra idea ma l’iniziativa dell’associazione ci è sembrata altrettanto valida e abbiamo deciso di mettere in pausa le nostre intenzioni e aiutarli a realizzare questo sogno».