Don Bosco Ranchibile di Palermo, attività per cento ragazzi a Spazi Civici di Comunità

Dalla pallavolo al tiro con l'arco. Ma anche teatro, laboratorio multimediale e servizio di sostegno psicologico, counselling e orientamento. Al Don Bosco Ranchibile di Palermo sono un centinaio i giovani che prendono parte a Spazi Civici di Comunità, un'iniziativa che prevede diverse attività gratuite con l’opportunità di potere usufruire di uno spazio concreto in cui le ragazze e i ragazzi vengono accolti e valorizzati, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà e il rispetto reciproco.

Si tratta di un’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Un'attività che impegna a 360 gradi l'istituto salesiano e che proseguirà anche al termine del progetto. Si mira a creare una partenza, una base per un'iniziativa che punta a guardare anche alle famiglie e al territorio.