Palermo, una Pasqua di solidarietà con le uova di cioccolata e le colombe dell'Aslti

Torna l’appuntamento con “A Pasqua scegli la solidarietà” di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili. I volontari dell’associazione da questa mattina (17 marzo) alle 10 fino alle 18 saranno in via Libertà angolo via Mazzini con lo stand dell’associazione. Si potrà acquistare un uovo di cioccolata al latte o fondente con la classica sorpresa e un peluche oppure scegliere la colomba artigianale (prodotta dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito) al pistacchio, al limone, cioccolato bianco o mandorlata. In alternativa, si potrà optare per una scatola di latta a forma di uovo con all’interno 150 gr. di ovetti di cioccolato. L’iniziativa è presente anche a Castelbuono e Cinisi, e si ripeterà il 23 e il 24 a Cefalù, Marineo, Salemi, sempre Monreale, Bagheria e il 24 marzo nuovamente a Palermo.

«Anche quest’anno la solidarietà contribuirà a potenziare i nostri progetti - sottolinea Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti - punteremo come sempre all’accoglienza e all’assistenza per i bambini e le famiglie che incontreremo nell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico. I contributi dei cittadini sosterranno anche le case per ospitare bimbi e famiglie durante le terapie ospedaliere, i servizi della navetta per il loro trasporto al Civico e per l’acquisto di tutto ciò che sostenga la mission della nostra associazione, riassunta nello slogan “in ospedale come a casa”».