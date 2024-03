Fascino e magia di altri tempi a Palermo, sfilata delle auto storiche in centro città

In via Maqueda si torna indietro nel tempo. Questa mattina (17 marzo) tra Palazzo Comitini, sede dell'ex provincia, tuttora sede della città metropolitana e attuale quartiere del consiglio comunale in attesa della conclusione dei lavori a Palazzo della Aquile, e la fondazione Sant’Elia, trenta automobili storiche hanno allietato la passeggiata di palermitani e turisti. Fotografie, video e curiosità possibili grazie ai soci del circolo Auto e moto d’epoca Vincenzo Florio.

L’esposizione rientra nella mostra «Palermo Liberty-The Golden Age», visitabile all’interno della fondazione San’Elia: tra videomapping, oggetti e costumi del tempo, anche un filmato sulla Targa Florio realizzato in collaborazione con l’Aci e col Comune di Termini Imerese che completa la rassegna, visitata dal gruppo di appassionati di macchine d’epoca, che restaurano e custodiscono gelosamente. Tra i mezzi di punta un Amilcar del 1924, numerose jaguar e porsche e una Giulietta spider del ’46.

«Le prime auto sono state fatte tra fine ‘800 e inizio ‘900 - spiega FrancaLaura Mancuso, presidente del circolo - e rientra in quel sistema di imprenditoria dei Florio. Vincenzo si è dedicato alle corse e da lì il passo è breve. Ma noi non ci fermiamo solo all’epoca dei Florio ovviamente - continua - abbiamo modelli fino ai primi degli anni ’40 e ’50. Noi facciamo parte dell’Asi (automobili storiche italiane) e li abbiamo di tutto e di più, tutto ciò che si muove fa parte del collezionismo storico». L’idea nasce proprio dalla mostra del liberty, «da qui, in sinergia con la fondazione Sant’Elia - prosegue - abbiamo creato questo evento».