Big data e relazioni, le due tesi premiate dal dipartimento Lumsa di Palermo

Il ruolo dei big data analytics per migliorare la digital customer relationship management e l’analisi delle relazioni coopetitive attraverso le opzioni reali per comprendere i meccanismi che seguono l’evoluzione delle alleanze tra imprese rivali. Sono questi i due lavori ai quali va il premio Best Theses per le migliori tesi di laurea magistrale in Economia e Management - LM77 del dipartimento Lumsa di Palermo. Un riconoscimento che intende premiare «il contributo evolutivo potenzialmente innovativo e suscettibile di eventuali approfondimenti agli studi di economia e management» da parte degli elaborati degli studenti. La commissione, composta dai docenti Giovanni Battista Dagnino, Anna Minà e Sergio Paternostro ha scelto gli studenti vincitori tra quanti hanno partecipato al bando. Sono Alessia Badagliacca, per la tesi di laurea dal titolo «the strategic role of big data analytics to guide Digital Customer Relationship Management», e Martina Castronovo, per la tesi di laurea dal titolo «le relazioni cooperative e coopetitive: intuizioni secondo la prospettiva delle opzioni reali». Le due laureate hanno ricevuto una targa e un premio in denaro.