Palermo perde Carlo Riggio, una istituzione nel mondo della pipa e dei sigari

Palermo perde uno dei suoi riferimenti nel mondo del fumo d’eccellenza, della gestualità, della filosofia di pipa e sigaro. È morto Carlo Riggio, titolare della tabaccheria Riggio di via Dante, specializzata da oltre un secolo nella vendita di sigari e trinciati da pipa italiani ed esteri.

Va via un pezzo di storia della città, una istituzione in un luogo dove quattro generazioni si sono susseguite nella gestione dell’antico negozio. Attività che adesso resta nelle mani della famiglia Riggio. Una vita quella di Carlo Riggio spesa con professionalità ed esperienza spingendo la propria ditta alla ricerca della qualità in tutti i prodotti trattati, pipe, accendini, articoli da scrittura ed articoli per fumatori. Da alcuni anni aveva avviato una piccola produzione di pipe con il proprio marchio.

Su Facebook non mancano i messaggi di cordoglio. Vincenzo Morello scrive: «Vorrei ricordare il signor Carlo Riggio con una semplice parola, grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà. Un abbraccio alla carissima Signora Giovanna ai suoi figli ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene». La stima di Maurizio Palazzolo: «Una delle persone più "per bene" che abbia mai conosciuto. Onestà, correttezza e signorilità erano insiti in lui e tante manifestazioni di amicizia ho avuto dimostrate nei miei confronti. Sarà una grande mancanza e si sentirà sempre. Un grandissimo abbraccio a Giovanna, Giulio, Anna, Andrea e Riccardo».