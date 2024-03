Lutto nel mondo degli spettacoli: Palermo piange il fonico Danilo Pasca, morto a 40 anni

Il mondo della musica, degli spettacoli, piange incredulo la morte di Danilo Pasca, fonico palermitano che avrebbe compiuto 41 anni a fine mese. Una vita, quella di Danilo, sempre intensa tra la passione per il suo lavoro e l’amore per i suoi figli e la moglie Irene che testimoniava con gioia postando foto su Facebook.

Pasca era esperto delle vecchie tecnologie, in quanto figlio d’arte, ma anche specialista di tutte le nuove attrezzature digitali. Sempre cortese e disponibile, pronto a dispensare suggerimenti e consigli. Danilo è andato via dopo aver lottato contro un brutto male che già da tempo lo aveva colpito. Il fiume di cordoglio sui social è indicativo di quanto fosse un uomo e un professionista stimato. Rary Milano scrive: «Ricorderemo tutti il tuo sorriso e la tua educazione. Grazie Danilo Pasca per tutte le volte che hai permesso all'artista e al pubblico di fruire di quell'arte che ‘noi’ viviamo e condividiamo sul palco solo grazie a uomini come te che lavorano duramente per rendere possibile tutta quella magia. I veri artisti siete voi, ‘angeli dell'audio’, che da sotto un palco e senza riflettori addosso brillate di sudore, fatica, dedizione, rinunce, sacrifici, pazienza e disponibilità costante». Stima e affetto anche nelle parole di Giovanni Di Franco. «Danilo scrivimi e dimmi che sto sognando. Avere avuto la possibilità di condividere con te i palchi, gli eventi, la tua straordinaria professionalità e aver potuto apprezzare la splendida persona che eri , che sei e che sarai anche in paradiso, per me è stato un assoluto privilegio. Riposa in pace caro Dani, sono certo che porterai il tuo livello umano e la tua professionalità ovunque ti troverai».