Palermo, il camper della polizia per la campagna «Questo non è amore…»

Questa mattina, il camper della polizia di Stato ha fatto tappa in piazza Verdi, davanti al teatro massimo, con un’équipe multidisciplinare di poliziotti formati per affrontare il tema della violenza di genere. L’iniziativa ha riscosso notevole successo e ha permesso un confronto tra i tanti cittadini che affollavano la piazza e i poliziotti della Questura di Palermo che scendono quotidianamente sul campo per dare supporto alle fasce più deboli vittime di reato. Numerose anche le scolaresche coinvolte, con tanti studenti di diverse età, dagli 11 ai 18 anni, che hanno potuto instaurare un confronto con i poliziotti.

Nell’occasione è stato distribuito anche l’opuscolo della citata campagna di sensibilizzazione che illustra gli “strumenti” normativi a disposizione del cittadino per opporsi a questi tipi di reati.

Il consiglio è sempre denunciare, nella consapevolezza che si sarà seguiti costantemente da una rete di supporto composta dalle forze di polizia ma anche da qualificati operatori dei centri anti-violenza.