Corleone, un murales per ricordare Placido Rizzotto

Il 10 marzo a Corleone sarà ricordato il 76esimo anniversario dell’assassinio di Placido Rizzotto con l’inaugurazione di un murales dedicato al sindacalista all’ingresso della sede della Camera del Lavoro, in via San Bernardo, 7. L’immagine, su un pannello che sarà applicato sul portone, riporta il volto di Placido Rizzotto, ucciso il 10 marzo del 1948, realizzato dall’illustratore Mario Ritarossi per un manifesto della Cgil in occasione dei funerali di Rizzotto, nel luglio del 2012. Il ritratto fu elaborato sulla base delle uniche due foto conosciute del sindacalista. Sullo sfondo del murale, le immagini di una tela di Gaetano Porcasi di una manifestazione dei lavoratori con le bandiere rosse.

Lunedì 11 marzo, alle ore 9, sarà deposta una corona di fiori sulla tomba al cimitero del paese. Alle 10, seguirà la deposizione di una corona di alloro davanti al busto del sindacalista in piazza Garibaldi. Interverranno: i familiari, il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, il coordinatore di Libera Palermo Carmelo Pollichino, il presidente di Legacoop Sicilia occidentale Domenico Pistone, la segretaria generale Flai Cgil Palermo Enza Pisa, il vicepresidente Anpi Palermo Armando Sorrentino. Saranno lette le poesie dedicate a Placido Rizzotto dagli alunni della scuola elementare e media. Coordina Caterina Pollichino, segretaria della Camera del Lavoro di Corleone. Alle 11,30, presso l’auditorium dell’Istituto Don Colletto si terrà il convegno «Nel nome di Placido Rizzotto, memoria e impegno per il lavoro, lo sviluppo, la giustizia sociale e la pace». Coordina Dino Paternostro, responsabile archivio e memoria storica Cgil Palermo. Porteranno i saluti i dirigenti scolastici del Don Colletto e del Don Di Vincenti. Interverranno Matteo Bellegoni, dell’osservatorio nazionale Placido Rizzotto, Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia e don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione Libera.