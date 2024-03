Castronovo di Sicilia: per la festa di San Vitale l'inaugurazione del murales di Igor Scalisi Palminteri

Un appuntamento che si rinnova ogni anno in occasione della festa patronale a Castronovo di Sicilia in onore di San Vitale, quest'anno assume un significato particolare per la presenza di personalità autorevoli in occasione della Santa Processione. Infatti, domani (9 marzo), a 1030 anni dalla sua morte, Castronovo si prepara a celebrare il suo santo patrono in maniera solenne, portando in processione le Sue Reliquie alla presenza sia delle comunità che tornano in pellegrinaggio da Armento, Roccabernarda e San Chirico in Basilicata, sia di Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.

Va sottolineato che San Vitale è patrono sia del comune lucano di Armento, in provincia di Potenza, che di Castronovo di Sicilia, paesi peraltro gemellati e che congiuntamente festeggiano il loro Santo Patrono il 9 marzo. Una ricorrenza molto sentita dalla cittadinanza di Castronovo di Sicilia che nella figura del Santo patrono trova un elemento di forte connotazione a tal punto che San Vitale per i castronovesi è sinonimo di identità, unione, fede e tradizione. Per la folta comunità in giro per il mondo, di quanti hanno lasciato il paese natio, emigrando in terra straniera, San Vitale è associato a un dolce ricordo, alla memoria dell'identità, simbolo di Castronovesità e di appartenenza territoriale.