Niente da fare per il castelbuonese Antonio Mazzola: Masterchef 13 lo vince Eleonora Riso

Niente da fare per il castelbuonese Antonio Mazzola nella finale di Masterchef 2013. Ventotto anni, geometra, emigrato in Germania col sogno di aprire un ristorante a Cefalù, fin dal principio uno dei favoriti per la vittoria finale, si è arreso nell’attesissima finale di uno dei programmi di cucina più seguiti d’Italia. Antonio era arrivato in finale con Michela Morelli di Bolzano ed Eleonora Riso di Livorno, e alla fine è stata proprio la toscana a portare a casa il trofeo. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno decretato che il menu proposto da Eleonora si è distinto per la sua eccellenza rispetto a quelli di Michela e Antonio.

Con la sua vittoria, Eleonora conquista 100.000 euro in gettoni d’oro e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione all’Alma (Scuola internazionale di cucina italiana) in più, come da tradizione, conquista la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi: “Laboratorio di sapori”, in uscita l’8 marzo.