Tutto pronto per la finale di Masterchef, in corsa per il titolo anche il palermitano Antonio Mazzola

Tutto pronto per la finale di Masterchef Italia 13, in onda questa sera, giovedì 29 febbraio, su Sky Uno e Now in streaming Nella prima delle due puntate ci saranno un'ultima Mystery Box e un ultimo Invention Test per i 4 concorrenti rimasti, Eleonora, Sara, Antonio e Michela, che si giocheranno la finale col il giudizio dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Dopo aver assaggiato i menù degustazione dei finalisti, i tre giudici sceglieranno il tredicesimo vincitore di Masterchef Italia.

C'è anche un siciliano a giocarsi il titolo, Antonio Mazzola, da Castelbuono, forse il favorito in assoluto per la vittoria finale. Il siciliano è riuscito ad arrivare al prestigioso traguardo del talent show di Sky facendo un percorso netto, sempre tra i migliori, mai un'esitazione o il rischio concreto di andare a casa.

Antonio fin dall'inizio era uno dei favoriti e ha ampiamente dimostrato il perché nel corso di ogni puntata. Con lui, in finale, ci saranno Michela, Sara ed Eleonora, mentre nell'ultima puntata andata in onda ieri su Sky ad essere eliminato è stato Niccolò.