Palermo: pronta la targa per ricordare Cristoforo Rubino, il poliziotto soprannominato «Hulk Hogan»

È pronta e sarà scoperta domani, mercoledì 28 febbraio, la targa che ricorderà Cristoforo Rubino, il poliziotto della squadra mobile di Palermo soprannominato «Hulk Hogan». Morto a 53 anni per un male incurabile, aveva partecipato a numerose operazioni antimafia.

La targa sarà collocata nell’aiuola spartitraffico che si trova in via Altofonte, all’altezza degli impianti sportivi del Cus: verrà installato un cippo per decisione del sindaco Roberto Lagalla. L'ufficio Traffico del Comune ha anche emesso un'ordinanza con cui viene disposto il divieto di sosta in via Altofonte, su entrambi i lati, a partire dalla 8 di domattina, con rimozione coatta. Rubino, punto di riferimento per tutti i colleghi, era un componente della Falco 65 bis. Il suo soprannome era legato all'incredibile somiglianza con il noto wrestler statunitense.

Per un breve periodo ha fatto parte della scorta del giudice Giovanni Falcone. Era un vero maestro nello sbobinamento delle intercettazioni telefoniche e tutti lo ricordano per la cattura di diversi latitanti. Tra le operazioni antimafia a cui ha preso parte, quella dell'arresto del boss della Kalsa, Antonio Lauricella, detto «Scintilluni», nel 2011. Poi i tanti anni sulle volanti e tra i Falchi: sulla moto era impossibile non notarlo in città.