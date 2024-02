Palermo, gli studenti dell’Umberto I faranno doposcuola ai bambini di Borgo Nuovo

Una collaborazione virtuosa tra gli studenti del liceo classico Umberto I di Palermo e l’associazione Giovani 2012 3P, presieduta da Gemma Ocello, all’interno dell’oratorio della parrocchia San Paolo Apostolo. Diciassette liceali della V H aiuteranno, a partire dalla prossima settimana e fino a maggio, i bambini di Borgo Nuovo con attività di doposcuola.

A stringere l’accordo sono stati padre Antonio Garau e il dirigente scolastico dell’Umberto I, Vito Lo Scrudato, con il coordinamento della docente Marcella Barbaro. “I giovani salvano i giovani” è questo il motto di padre Garau che oggi (24 febbraio), insieme ai volontari dell’associazione, ha organizzato una festa per far conoscere i bambini e gli studenti. L’idea è nata in occasione di un evento organizzato a novembre, all’interno del teatro del liceo, con padre Garau e don Patriciello di Caivano. Il parroco di Borgo Nuovo aveva manifestato la difficoltà nel trovare aiuti per il servizio di doposcuola, questa esigenza è stata raccolta dal preside Lo Scrudato nell’ambito dei Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) e da lì a poco è nata l’idea di questa collaborazione che aiuterà i bambini nel loro percorso di studi e al contempo arricchirà la formazione umana dei ragazzi.