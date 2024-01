L'ex assessore, la prof e l'attore: nasce l'associazione degli alunni del liceo Umberto di Palermo

Tra gli studenti c’è anche chi, compagno degli attori Gigi Burruano, Bibi Bianca e Gianni Nanfa, per il suo essere ribelle si è fatto espellere dalla scuola ma nel suo cuore continua ancora a sentirsi umbertino. Si chiama Antonio Riela e raccontando i suoi aneddoti da studente fa sorridere tutti. «Ricordo il giorno in cui qui nel piazzale della scuola, Gigi Burruano prese una frusta e noi ci fingemmo schiavi, per ribellarci all’allora preside che, secondo noi, non ascoltava le nostre ragioni – racconta Riela -. Mi hanno cacciato dal liceo anche se ero al quarto anno. L’ultimo anno e gli esami di maturità li feci al liceo Meli ma io nell’animo mi sono sempre sentito umbertino».

Ex umbertino anche Giusto Catania, ex assessore al Comune di Palermo e attuale dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Giuliana Saladino: «Uno rimane umbertino tutta la vita – dice Catania – sono cresciuto in questo liceo tra l’85 e il 90 ed è stata la mia casa, il luogo in cui mi sono formato e credo che buona parte delle cose che penso e che ho costruito nella mia vita, le devo alla formazione del liceo Umberto I». Ad accogliere gli ex studenti, l’attuale dirigente scolastico del liceo, Vito Lo Scrudato: «È una tradizione. Scherzando io dico che è come se si fregiassero di un titolo nobiliare – commenta il preside -. Dietro questa identificazione ci sono dei valori. Contano le qualità personali».