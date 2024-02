Palermo, nella scuola del Cep utensili per il bricolage gratuiti per le famiglie in difficoltà: «Creiamo nuove professionalità»

Nasce all’istituto comprensivo Giuliana Saladino al Cep di Palermo l’Emporio Fai Da Noi di Leroy Merlin, in collaborazione con l’Impresa sociale Incastri Creativi. Uno spazio condiviso dove persone e famiglie in difficoltà possono prendere in prestito gratuitamente trapani, avvitatori, vernici, stucco e altri utensili per effettuare piccoli lavori di manutenzione.

Un progetto in sinergia che mette insieme la scuola, l’azienda e il terzo settore. Ancora una volta il presidio scolastico si apre al territorio e si inserisce all’interno di un contesto di welfare locale. L’obiettivo è mettere in pratica i principi dell'economia circolare per massimizzare l'utilizzo dei beni e ridurre al minimo gli sprechi.

«Si tratta di un bene comune per il territorio aperto al quartiere e alla città – spiega il dirigente scolastico, Giusto Catania – che può svolgere una duplice funzione: da un lato la possibilità di fare dei prestiti e dall’altro lato la possibilità di creare professionalità, formare ragazzi e ragazze per il loro futuro».