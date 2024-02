Grande festa a Terrasini per la nonna dei record: Francesca Ruffino spegne cento candeline

C'è una nuova centenaria a Terrasini. Ad annunciarlo è il sindaco Giosuè Maniaci, che ha donato a Francesca Ruffino una targa per ricordare il grande traguardo raggiunto: «Con una grande festa abbiamo festeggiato la signora che ha compiuto cento anni! - Scrive il primo cittadino condividendo sui social le foto di una giornata indimenticabile -. Una bella e simpatica signora sempre allegra e sorridente dai modi garbati ed eleganti. Vogliamo augurare alla signora Francesca, ai figli Salvatore e Aldo, ai nipoti, a tutti amici e familiari i migliori auguri da parte della nostra comunità per questo traguardo raggiunto.

Auguri signora Francesca Buon compleanno».

Il sindaco ha partecipato ai festeggiamenti, e tra palloncini e una maxi torta, nonna Francesca ha ringraziato con abbracci e sorrisi tutti coloro che hanno voluto condividere con lei un giorno così speciale. In una delle foto mostra gioiosa la targa che ha ricevuto per l'occasione: «A nome del sindaco, della giunta comunale e dell'intera collettività di Terrasini per il raggiungimento di questa veneranda età».