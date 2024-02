Palermo ricorda il dramma delle Foibe con gli studenti, il prefetto Mariani: «Un monito per le nuove generazioni»

Il dramma delle foibe e le storie di accoglienza degli esuli istriani fiumani e dalmati in Sicilia: a Villa Whitaker, sede della prefettura di Palermo, questa mattina (9 febbraio) le scuole si sono riunite per il 20esimo anniversario del Giorno del ricordo, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe.

Gli studenti, provenienti dal liceo classico Meli, dal liceo musicale Regina Margherita, dall’istituto comprensivo Manzoni-Impastato e dalla scuola media Antonio Gramsci, si sono esibiti in piece teatrali ed elaborati, riportando il ricordo e il dolore vissuto dagli esuli sotto gli occhi dello storico Fabio Lo Bono, che ha invece ricordato una pagina positiva scritta nella cittadina di Termini Imerese: «Arrivarono circa mille esuli - racconta lo storico e delegato per la Sicilia della Società studi fiumani Archivio museo Fiume - accolti nel campo profughi La Masa. L’integrazione è stata di buon livello: hanno fatto sport, partecipato alla vita sociale di Termini Imerese, preso parte ai grandi eventi come il carnevale e fondato una squadra di pallacanestro femminile che negli anni ’50 è diventata la più forte dell’intera regione».