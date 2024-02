Tre figli, nove nipoti e dieci pronipoti: a Polizzi festa per i 100 anni di Gandolfa Librizzi

Polizzi Generosa in festa per il secolo di vita di Gandolfa Librizzi. Cento candeline per la nonna del borgo madonita, che ha trascorso gran parte della sua vita tra campi e natura. Un elisir di lunga vita da ricercare nella serenità di uno spazio che regala magia. Una vita vissuta accanto al marito Vincenzo. Dal matrimonio sono nati tre figli. Dalla campagna il trasferimento in paese. I figli le hanno regalato la gioia di nove nipoti. Gandolfa ha anche seguito i nipoti nei primi studi con amore. Vincenzo, il marito, non c’è più. Il suo amore per la famiglia e per la fede hanno accompagnata la signora Gandolfa. Oggi si gode da bisnonna anche la bellezza dei suoi dieci pronipoti. Per la festa di compleanno ha ricevuto anche la visita e gli auguri del sindaco, che si chiama Gandolfo Librizzi, come lei.