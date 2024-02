Palermo, l'albero della pace di via D'Amelio diventa bene di interesse culturale

L'albero della pace di via D’Amelio è stato dichiarato bene di interesse culturale. Lo ha annunciato l'ottava circoscrizione che spiega che il titolo arriva per la «forte valenza simbolica in quanto esempio tangibile di partecipazione e legalità». Piantumato per volontà di Rita Borsellino e Maria Pia Lepanto, l'iter seguito dall'architetto Giuseppe Parello ha portato a equiparare l'albero di via D'Amelio all'albero Falcone.

«La dichiarazione di interesse culturale da parte dell’assessorato ai Beni Culturali dell’Identità Siciliana, guidato da Francesco Scarpinato - dichiara il presidente dell'ottava circoscrizione Marcello Longo - a seguito del parere favorevole dato dalla soprintendente Selima Giorgia Giuliano che ne ha curato l’istruttoria, è volta alla tutela e salvaguardia dell’albero di via D’Amelio. Si è giunti a questo risultato a seguito della mozione presentata dalla consigliera Giuseppina Chinnici».