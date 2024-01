Palermo, arte e legalità: i bambini chiamati a distruggere trenta falsi Guttuso

I bambini in difesa dell’arte per divertirsi e coltivare il senso della legalità con «Uno strappo che vale». Domani, 31 gennaio 2024, negli spazi Dado Tecna di via Generale Eugenio Di Maria 49, a Palermo, nuovo appuntamento organizzato dalla Extroart Fondazione Wanted.

L’obiettivo è accendere i riflettori sulle opere falsificate, che alimentano un fiorente mercato illegale, in forte espansione. Grazie al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri saranno messe a disposizione dei bambini trenta opere contraffatte di Renato Guttuso. Gli alunni della scuola media Garibaldi, della scuola elementare Colozza-Bonfiglio e dell’istituto comprensivo Alberico Gentili provvederanno a distruggere i falsi Guttuso con forbici, colori e colla. Un gesto simbolico, ma efficace, per rifiutare il falso, promuovere i principi della legalità anche nel settore dell’arte, fare leva sulle coscienze e diffondere un modo di sentire comune in difesa di un patrimonio che è di tutti. Durante la manifestazione saranno offerti gadget dalla Ksm, colori indelebili e colla dalla Ricca e zucchero filato dalle mascotte della Disney della King Animazione.