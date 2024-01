Montemaggiore Belsito, ricordato il carabiniere Giuseppe Cavoli: fu ucciso in una sparatoria 41 anni fa

A 41 anni dall’omicidio, a Montemaggiore Belsito una cerimonia ha ricordato l’appuntato dei carabinieri Giuseppe Cavoli. Il militare era in servizio proprio nel comune della provincia di Palermo, quando venne ucciso durante una sparatoria. Un suo collega, il brigadiere Antonio Siverio, rimase invece ferito. L’appuntato venne assassinato il 21 gennaio 1983.

Questa mattina la stazione dei carabinieri di Montemaggiore ha ospitato la cerimonia di commemorazione dell’appuntato, medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri. Il rito, scandito dalle note della tromba di un militare della fanfara del dodicesimo Reggimento Carabinieri Sicilia, ha avuto inizio alla presenza della vedova, signora Giovanna Candido, che in questi anni ha continuato a trovare nell’Arma dei carabinieri l’istituzione che segue i propri militari e anche le famiglie in tutte le vicende soprattutto quelle che sono caratterizzate da fatti così gravi.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, Luciano Magrini, il comandante del gruppo carabinieri di Monreale, Giulio Modesti, e il vicesindaco di Montemaggiore Belsito, Riccardo Siragusa, hanno deposto una corona di fiori nei pressi della targa collocata all’interno della stazione, alla presenza anche di una rappresentanza di militari in servizio e in congedo dell’Associazione nazionale carabinieri e di Emiliano Cavoli, figlio dell’appuntato ucciso. Successivamente il cappellano militare, don Salvatore Falzone, ha guidato un momento di raccoglimento e preghiera.ù