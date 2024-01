Palermo, è morto il giovane tiktoker Gabriele Castigliola: in video raccontava la sua lotta contro la malattia

«Sto avendo un percorso di vita che non mi sarei mai immaginato, ma sto diventando sempre più forte e coraggioso. Se non si passa in certe cose, non si capisce la pesantezza e il valore. Ringrazio sempre Dio che mi guarda e mi fa andare avanti ogni giorno della mia vita». Scriveva così Gabriele Castigliola, il giovane tiktoker che dal reparto di Oncoematologia dell'ospedale Cervello di Palermo raccontava la sua lotta contro la malattia. Si è spento a soli diciotto anni e la notizia ha gettato in un profondo sconforto tutti gli amici e gli oltre trentamila follower che quotidianamente aggiornava su TikTok, dove per tutti era «Gabriellone».

Ogni suo video diventava virale e raccoglieva centinaia di commenti. Tutti tifavano per lui ed erano pronti a incoraggiarlo e sostenerlo con parole d'affetto. Gabriele, originario di Ficarazzi, abitava a Palermo: tutti coloro che lo conoscevano hanno sperato fino all'ultimo in un miracolo. Lo scorso settembre gli amici avevano organizzato una grande festa, con tanto di fuochi d'artificio, per il suo ritorno a casa dopo un lungo ricovero. Gabriele dal letto dell'ospedale raccontava spesso con ironia il suo calvario: pubblicava video in cui appariva sorridente e ottimista, a volte con la musica che amava in sottofondo.