Al Magnisi di Palermo si parla di Innovazione con il TedX Amari

L’ispirazione ha tanti nomi, così come tante sono le storie di chi ha fatto dell’innovazione il centro della propria attività. E non solo. In un momento storico in cui temi come l’intelligenza artificiale e l’evoluzione tecnologica si confrontano con risvolti sociali ed etici, la conoscenza diviene fondamentale. E questa passa principalmente dalla lettura e dall’ascolto. Ieri uno dei format più noti a livello mondiale ha fatto tappa a Palermo: parliamo di Tedx. Organizzato dal Magnisi in via Emerico Amari, ha visto tra i partner la partecipazione del Giornale di Sicilia.

Titolo e tema dell’incontro “Sea of innovations”. “Si ispira - spiegano gli organizzatori - al ricco passato della città dove le idee si mescolano come le onde del Mediterraneo. Un tema che offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche dell’innovazione”. Sono stati otto gli interventi che hanno visto la condivisione di idee e approcci innovativi al cambiamento.

Non a caso il motto che riassume la filosofia delle conferenze Ted è “idee che val la pena diffondere”. Sul palco si sono alternati la giornalista Laura Anello, la scrittrice Stefania Auci, l’attore Paolo Briguglia, l’attore e comico Roberto Lipari, la campionessa del mondo di kick boxing e attivista Gloria Peritore, il pianista Davide Santacolomba, l’esperto di intelligenza artificiale Giuseppe Tomasello e l’esperta di partnership internazionali in ambito tecnologico Carlotta Zorzi.

Nel video interviste con Ugo Parodi Giusino, ceo di Magnisi - Giorgio Santamaura, marketing manager di Magnisi - Paolo Briguglia, attore - Gloria Peritore, campionessa del mondo di kick boxing - Giuseppe Tomasello, esperto di AI - Roberto Lipari, comico - Laura Anello, giornalista - Davide Santacolomba, pianista - Carlotta Zorzi, esperta di partnership internazionali in ambito tecnologico