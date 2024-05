Le liste per le elezioni europee nella circoscrizione Sicilia-Sardegna: Meloni guida Fratelli d'Italia, Schlein il Pd

Depositata ieri alle 16 la lista del Partito Democratico con i candidati alle elezioni europee per la circoscrizione Isole. Il deposito, presso la Corte d’appello di Palermo, è stato effettuato dal presidente della direzione regionale del Pd, Antonio Ferrante e da Mari Albanese, responsabile del dipartimento regionale Antimafia, alla presenza del segretario regionale, Anthony Barbagallo. La lista, oltre alla capolista Elly Schlein , segretaria nazionale del Pd, vede il vice capogruppo al Senato Antonio Nicita , la giornalista Lidia Tilotta , l’eurodeputato uscente Pietro Bartolo , la sarda Angela Quaquero , Giuseppe Lupo , consigliere comunale a Palermo ed ex capogruppo Pd all’Ars, l’avvocato ed ex parlamentare messinese Maria Flavia Timbro e Giuseppe Belvisi , docente ed esperto di fondi europei per l’ambiente.

Anche nella circoscrizione Isole, come in tutte le altre, sarà Giorgia Meloni a guidare la lista di Fratelli d’Italia per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Dopo la premier seguono il parlamentare europeo uscente Giuseppe Milazzo , Salvatore Deidda , l’assessore al Turismo della Regione Siciliana Elvira Amata , la parlamentare regionale Giusy Savarino , l’ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza , Massimiliano Giammusso e Alessia Scorpo .

Forza Italia

Depositata ieri mattina dal responsabile elettorale del partito, Alessandro Battilocchio, accompagnato dal coordinatore siciliano Marcello Caruso, la lista di Forza Italia per la Circoscrizione Isole per le elezioni europee. La lista, come già preannunciato, vede l’uscente Caterina Chinnici come capolista, seguita poi dagli altri candidati, alternati fra uomini e donne, come previsto dalla normativa. Si tratta di Michele Cossa, dell’ex sindaco della città di Lula Maddalena Calia, del coordinatore siciliano di Noi Moderati Massimo Dell’Utri, l’assessore regionale per l’Economia Marco Falcone, il deputato regionale e sindaco di Capri Leone Bernadette Grasso, il deputato regionale e sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore regionale per le Attività produttive Edy Tamajo.

Movimento 5 Stelle

Sono sei i candidati siciliani in lista per il Movimento 5 Stelle: Giuseppe Antoci, capolista, 56 anni, ex presidente del Parco dei Nebrodi; Patrizio Cinque, nato a Palermo nel 1985, ex sindaco di Bagheria; Antonella Di Prima, 44 anni, nata a Sciacca ma residente a Siracusa per lavoro; Virginia Farruggia, 47 anni a giugno, consigliere comunale a Gela; Antonino Randazzo, di Palermo, 40 anni, capogruppo al Consiglio comunale di Palermo; Matilde Montaudo, 52 anni, avvocato cassazionista. Completano la lista i sardi Cinzia Pilo e Matteo Porcu.