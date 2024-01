Terrasini piange Maria Grazia Bommarito, medico amato da tutti ed ex assessore comunale

Si è spenta a Terrasini dopo una malattia, Maria Grazia Bommarito, medico ed ex assessore comunale. Aveva 63 anni. Nella cittadina a trenta chilometri da Palermo era molto conosciuta e amata: la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Tantissimi i messaggi che in queste ore vengono pubblicati sui social per condividere il dolore di una perdita ritenuta «enorme e straziante - scrivono i suoi pazienti -. Dottoressa, resterà sempre nei nostri cuori», scrivono in tanti.

Ci sono anche le parole del sindaco Giosuè Maniaci, che con lei aveva condiviso esperienze politiche e iniziative di successo a Terrasini. «Durante il cammino della propria vita si incontrano tante persone e tu, Maria Grazia, hai lasciato il segno per la tua gentilezza, per i tuoi modi garbati, per la tua umanità e allegria sempre coinvolgente, per l’amore per il tuo paese manifestatosi nell'impegno politico e nella sua professione medica - scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook -. Vogliamo stringerci attorno al dolore dei familiari tutti, del fratello Semi e del compagno Giuseppe. Un ottimo medico, professionale, dotato di grande esperienza e umanità nei confronti dei pazienti e per questo da tutti stimato in paese e nel comprensorio. Un'esperienza politica maturata insieme con tante belle iniziative che hanno portato a soddisfazioni e risultati positivi! Ciao Maria Grazia! Resterai sempre nei nostri cuori e nel ricordo della nostra comunità!»

E ancora: «Persona grande di cuore, sempre disponibile per tutti, medico professionale e premuroso per tutti i suoi assistiti. Riposa in pace», scrive Graziella. Il medico viene ricordato anche per la sua grande disponibilità durante il periodo della pandemia: «Ciao Mary, poche persone come te si incontrano nella vita. Non dimenticherò mai il tuo esserci vicina in un periodo così brutto come quello del Covid. Professionalità a parte quello che ti ha sempre distinta è l'umanità e la disponibilità assoluta per chiunque ne avesse bisogno. Mi mancherai».