Università di Palermo, quattro concorsi per 15 posti: i profili cercati, i bandi

I quattro concorsi pubblici prevedono l'assunzione di diplomati e laureati nei seguenti profili professionali: 4 posti di categoria C – posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (1 posto da destinare al dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata, 1 posto da destinare al dipartimento di Ingegneria, 2 posti da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche) BANDO ; 4 posti di categoria C – posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (1 posto da destinare al dipartimento di Culture e Società, 1 posto da tecnico di laboratorio sperimentale di genetica e oncologia molecolare da destinare al dipartimento di medicina di precisione in area medica, chirurgica e critica; 1 posto da tecnico di laboratorio per la sperimentazione animale (stabularista) per il laboratorio di fisiopatologia cellulare e molecolare da destinare al dipartimento di medicina di precisione in area medica, chirurgica e critica, 1 posto da destinare al dipartimento di fisica e chimica Emilio Segrè) BANDO ; 2 posti di categoria D – posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (1 posto da destinare al dipartimento di Ingegneria, presso i laboratori di intelligenza artificiale; interazione uomo macchina; reti e sistemi distribuiti; robotica; elaborazione delle immagini e visione artificiale, 1 posto da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche, presso lo stabulario marino dell’Ateneo di Palermo, nella Sezione di botanica, antropologia e zoologia) BANDO ; 5 posti di categoria D – posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (1 posto da destinare al dipartimento di Ingegneria, presso i laboratori di ricerca del SSD, Elettronica e Automatica, 1 posto da destinare al dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, presso il Macrolaboratorio di Chimica Agraria, 1 posto da destinare al dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, presso il Macrolaboratorio di Difesa Vegetale, 1 posto da destinare al dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, presso il Macrolaboratorio di Ingegneria Agraria e Forestale, 1 posto da destinare al dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, presso l’Azienda didattico-sperimentale Sparacia) BANDO .

L’Università di Palermo ha pubblicato quattro concorsi per la copertura di 15 posti di lavoro. La selezione è rivolta a diplomati e laureati e il contratto per chi verrà assunto sarà a tempo indeterminato, in vari profili professionali. La domanda di partecipazione va presentata entro il 29 maggio.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana o la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea oppure possesso di altra condizione indicata nei bandi; idoneità fisica all’impiego; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, ove richiesto; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscono la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da impiego statale; non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di requisiti specifici. Per i posti di categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; per la categoria D: laurea o diploma di laurea del vecchio ordinamento nelle classi e materie indicate nei singoli allegati.