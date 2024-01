«Pace in tutte le terre», Palermo in marcia per le vittime delle guerre

Dopodomani 6 gennaio si terrà la marcia della pace a Palermo. La manifestazione è promossa dall’Arcidiocesi. L’appuntamento è alle 16.30 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Alle 17 l’arcivescovo Corrado Lorefice rivolgerà un saluto. Subito dopo il corteo, con in testa un striscione con la scritta «Pace in tutte le terre», si dirigerà, lungo le vie Cavour e Roma, verso la chiesa di San Domenico dove alle 18 sarà celebrata una liturgia per la pace nel mondo, per i profughi e le vittime di ogni guerra.

Alla manifestazione, oltre a tutte le componenti della chiesa palermitana, parteciperanno varie associazione a movimenti come la Comunità di Sant’Egidio, Rinnovamento nello Spirito Santo, Erripa A. Grandi, Centro Padre Nostro, Acli, Movimento dei Focolari, Azione Cattolica, Le Rose Bianche, Casa Ancora, Circolo Laudato Sì, Laboratorio Zen Insieme, Addiopizzo, SOS Ballarò, Albergheria e Capo Insieme, Agesci, Masci, Age. G. Pitrè, Centro diaconale Valdese La Noce, presidio Donne per la pace, Padri Domenicani, Consulta delle Culture del Comune, Cisl Palermo e Trapani e Comunità palestinese.