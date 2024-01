San Cipirello festeggia i 100 anni di Antonino: ha due figli, sei nipoti e 16 pronipoti

Festa per i 100 anni di Antonino Grillo, instancabile agricoltore che nel sole dei campi di San Cipirello ha trovato il suo elisir di lunga vita. Fino a tre anni fa andava ancora a lavorare nella sua campagna vicino al paese, dove è nato ed è cresciuta la sua famiglia: due figli, Graziella e Salvatore, sei nipoti e 16 pronipoti.

«Ringrazio il sole, la terra e il Signore che mi tengono in vita», ha detto Antonino, lusingato da tante attenzioni e orgoglioso per il traguardo raggiunto. Attorno a lui, nell’abitazione di via Randazzo, si sono riuniti ieri pomeriggio i parenti e i vicini di casa.

A rendere omaggio al longevo concittadino c’erano anche il sindaco Vito Cannella, la presidente del Consiglio comunale Marianovella Termini e il parroco don Giuseppe Billeci. «Lo zio Nino – fa notare il sindaco - può raccontarci un secolo di storia da testimone diretto della guerra e del dopoguerra. Per la nostra comunità è un valore da custodire, così come sta facendo la sua famiglia che è qui attorno a lui». Per questo il Comune di San Cipirello ha preparato e donato una targa. A sottolineare le amorevoli cure della famiglia anche l’arciprete Bulleci.