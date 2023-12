Beneficenza a Palermo, 500 giocattoli per i bambini e raccolta fondi per la ricerca

Cinquecento regali di Natale per i bambini ospiti delle comunità alloggio per minori di Palermo, per i piccoli che vivono in famiglie meno abbienti del quartiere Albergheria e oltre mille euro da devolvere al piccolo Mario, affetto dalla sindrome di Chops.

È il ricavato della serata di beneficenza organizzata ieri dal presidente della IV commissione al consiglio comunale di Palermo, Salvo Imperiale (nella foto). I regali verranno consegnati ai bambini domenica 24 da alcuni volontari.

«Ringrazio ancora una volta i palermitani per la loro generosità - dichiara Salvo Imperiale -. La vigilia di Natale regaleremo un sorriso a circa cinquecento bambini dell'Albergheria, che sono costretti a trascorrere il giorno di festa lontano dall'affetto dei genitori: anche loro potranno avere un regalo. Inoltre, sempre grazie allo straordinario cuore dei nostri cittadini abbiamo raccolto un'importante somma che servirà per far proseguire gli studi di ricerca della sindrome di Chops, della quale soffre il piccolo Mario. Si tratta di una sindrome genetica ultra rara che in letteratura medica conta soltanto 13 casi e comporta disabilità intellettiva, cardiopatia, obesità, coinvolgimento polmonare, bassa statura e displasia scheletrica. Voglio ringraziare tutti coloro che ieri hanno donato giochi e denaro: regalare un sorriso a chi è meno fortunato è il dono più bello che possiamo fare».