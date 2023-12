Oratorio parrocchia Sferracavallo, apre la Fiera artigianale della solidarietà

Non esiste festa più orientata alla condivisione e alla solidarietà del Natale. E in questa ottica, i volontari dell'associazione dell'oratorio della chiesa Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, e dell'associazione Ciavolando, stanno per inaugurare per la prima volta la Fiera artigianale della solidarietà (nella foto in allestimento). Gli stand, allestiti in uno spazio vicino alla parrocchia, saranno aperti al pubblico domani 21 dicembre dalle 16 alle 20,30. Stessi orari venerdì 22 dicembre. Sabato sarà possibile visitare la fiera dalle 9 alle 22,30. Il ricavato della vendita degli oggetti sarà devoluto alla parrocchia.

Ma sono tante le attività organizzate dall'associazione, dedicate ai bambini sopratutto, come i laboratori di decorazione dei biscotti e la tombolata con premi-giocattoli. Sabato 23 a far sorridere tutti ci penserà la sfilata di Babbo Natale con la slitta. Venerdì 29 a cura del gruppo Caritas parrocchiale sarà organizzata una cena solidale all'interno del campo centrale.