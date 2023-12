Evento di beneficenza a Palermo, un'area giochi e smart tv per i piccoli pazienti dell'ospedale Di Cristina

Un’area giochi e smart tv da installare nelle stanze dei piccoli degenti dell'ospedale Di Cristina di Palermo. Questo quanto verrà acquistato grazie all'incasso della serata di beneficenza “Christmas for Children” l’iniziativa natalizia, organizzata annualmente nell’ambito del progetto “Smile for Children” e che quest'anno si è svolta al casale San Lorenzo di Palermo. Il progetto, nato nel 2018 dall’idea di Domenico Bonanno e Viviana Raja, oggi consiglieri comunali di Palermo, ha avuto fin dall’esordio come obiettivo quello di donare un sorriso ai bambini meno fortunati della città. Nel corso degli anni sono state organizzate numerose iniziative benefiche.

«Per noi è fondamentale creare rete e sinergie virtuose tra cittadinanza, associazioni ed istituzioni, affinché eventi benefici e donazioni non siano fini a se stessi ma strumenti per sensibilizzare la cittadinanza e far sentire la cosa pubblica come qualcosa di tutti - dichiarano Bonanno e Raja -. Da qui ha preso il via l’edizione 2023 di “Christmas for Children” che ha la finalità di donare un sorriso ai piccoli pazienti in degenza nei reparti dell’Ospedale dei bambini di Palermo, oltre che dare sostegno alle loro famiglie».

L'evento quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 200 persone che hanno riempito il locale e partecipato all'aperitivo di beneficenza. «Abbiamo raccolto oltre 2500 euro, ben mille euro in più della precedente edizione, che serviranno per acquistare Smart TV da installare nelle stanze ad oggi sprovviste del reparto di chirurgia pediatrica dell'Ospedale Di Cristina di Palermo e per allestire un'area giochi all'interno dell'Ospedale» affermano.

«L'edizione di quest'anno è stata un successo senza precedenti, una serata di festa che ci ha permesso di fare del bene e raccogliere una somma importante grazie alla quale potremo donare un sorriso ai piccoli degenti dell'Ospedale Di Cristina e dare un segnale forte di vicinanza e affetto anche alle loro famiglie» continuano i consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja, organizzatori dell'evento benefico. «Per noi è importante creare sinergie virtuose tra istituzioni, associazioni, mondo del sociale e cittadinanza. Lo facciamo quotidianamente con il nostro impegno istituzionale ma lo facciamo anche organizzando periodicamente eventi benefici come questo. La nostra città e i Palermitani hanno un cuore grande e lo dimostrano ogni anno, siamo già al lavoro per l'edizione del prossimo anno che vogliamo sia ancora più partecipata e più proficua. Un sincero ringraziamento agli sponsor, a chi ci ha sostenuto, a chi ha collaborato per la riuscita dell'evento e a quanti con un piccolo gesto ci hanno permesso di donare un sorriso a dei bambini meno fortunati».

Oltre 30 sponsor hanno donato alcuni premi che, durante la serata, sono stati sorteggiati, aiutando ad aumentare il ricavato da devolvere in beneficenza. I main sponsor sono stati Teatro Massimo, Teatro Biondo stabile di Palermo, Palermo Fc che hanno contribuito donando due ticket validi per uno spettacolo o per un match casalingo al Barbera.

L'evento è stato patrocinato dal Comune di Palermo.