Valeria Marini e l'imbarco da Palermo che crea polemiche: ecco come è andata

Diventato virale in men che non si dica l'imbarco di una giornalista Rai, Eugenia Nante, che ha ritratto il movimentato imbarco di Valeria Marini dall'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino verso Roma.

La soubrette, che viaggiava con due grossi bagagli a mano (forse fuori misura, forse no), con il suo cane al seguito, avrebbe preteso due addetti aeroportuali per aiutarla a portare le valigie e l'animale, che le sono state messe a disposizioni, non dalla Gesap (la compagnia che gestisce lo scalo palermitano) ma dalla compagnia aerea stessa, la Ita.

Non si sa se la Marini avesse fatto richiesta prima o dopo, di questi due addetti, oppure no, così come con ogni probabilità ha pagato il biglietto per imbarcare il suo cane. Nelle immagini si vede Valeria Marina che dà indicazioni agli addetti dello scalo siciliano, gli affida le sue valigie e si fa aiutare sulla scala di servizio per salire sull'aereo.

«Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull'aereo - ha scritto nel suo post la giornalista Nante - Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov'è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell'aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna».