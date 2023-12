In Senato agli alunni della Maredolce di Palermo il premio «Testimoni dei diritti»

Gli alunni della scuola media Maredolce di Palermo hanno ricevuto il premio come vincitori del concorso «Testimoni dei diritti», edizione 2022/2023 a Palazzo Madama. I progetti sono stati valutati da una commissione tecnica composta da funzionari del Senato e del ministero dell’Istruzione.

Il premio è stato consegnato lunedì scorso dalla vice presidente del Senato Maria Domenica Castellone e dalla presidente della commissione diritti umani Stefania Pucciarelli. L’iniziativa invitava gli studenti ad una riflessione sui princìpi della dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare, all’approfondimento di uno degli articoli a scelta degli studenti, alla verifica dell’attuazione nel proprio territorio e alla formulazione di proposte volte ad assicurarne il rispetto e la concreta applicazione.

«La premiazione al Senato della Repubblica - dice il dirigente scolastico Nicola Pizzolato - è un punto di arrivo e di ripartenza che testimonia l’eccellente lavoro dei docenti dell’Istituto Maredolce di Palermo svolto da anni in un territorio spesso privo di altri luoghi di incontro e crescita personale, al di fuori della scuola, che, oggi più che mai, diventa anima e futuro di una città che ha voglia di esprimere liberamente le proprie aspirazioni e la propria volontà di incidere positivamente sul futuro».

Il progetto, che ha portato alla vittoria del concorso, è stato realizzato dagli alunni delle classi 3H e 3N, con il supporto del dirigente scolastico Pizzolato, e delle professoresse Rita Piraino e Marianna Sciortino.

Il preside ha condiviso il link del video del Senato con la premiazione, «con commozione ed orgoglio». La Maredolce ha vinto ex aequo con altre 7 scuole d’Italia. «Potete ascoltare l’intervento dei nostri piccoli senatori per un giorno - spiega Pizzolato - dal minuto 19:15 al minuto 22:15 del video (che riproponiamo anche noi dopo alla fine dell'articolo). I miei complimenti agli alunni, alle alunne e alle docenti che hanno promosso e realizzato il progetto. Lavoriamo per promuovere nei giovani la cultura e la convinzione che con l’impegno si possono realizzare grandi cose».

IL VIDEO DEL SENATO