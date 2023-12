Ospedale dei Bambini di Palermo, arrivano i personaggi Disney e il reparto si trasforma in un teatro

Cantanti e attori hanno intonato le colonne sonore dei cartoni animati Disney più amati dai bambini e hanno fatto trascorrere ai piccoli pazienti dell’ospedale Di Cristina di Palermo momenti di spensieratezza, facendo dimenticare loro per un poco la sofferenza e la malattia.

Gioia e sorrisi infatti per i bambini, che per un’ora hanno lasciato le loro stanze, e hanno assistito allo spettacolo «I sogni son desideri-il concerto», organizzato da Rain Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla. Per un’ora i piccoli pazienti ricoverati non hanno più visto letti di ospedale e cure mediche, ma - coinvolti dalle musiche e dai personaggi Disney (nella foto, il cast) - si sono lasciati andare a momenti di allegria e divertimento e l’ospedale si è trasformato in un teatro.

A fine spettacolo si sono stretti attorno al Re Leone, a La Bella e la Bestia, a Elsa di Frozen e agli altri personaggi. Uno spettacolo che li ha immersi in una magica favola, portandoli in un luogo dove sognare è ancora possibile.

«La direzione sanitaria del Civico è sempre molto aperta a queste iniziative – spiega Massimo Coppolino docente della scuola-ospedale all’interno della struttura ospedaliera -. Non mancano mai momenti di gioia e di allegria con la scuola, l’aula musicale, la pet therapy, gli spettacoli e i concerti. Cerchiamo di dare loro quanta più normalità possibile».

Soddisfatto e emozionato Mirko Ciulla, il direttore artistico dello spettacolo, presentato in anteprima ai bambini del Di Cristina, che si terrà il 20, 21 e 22 dicembre al teatro Golden: «L’obiettivo era regalare un sorriso a chi in questo periodo sta vivendo un momento non facile. Volevamo portare nuovi colori e spensieratezza e siamo contenti di esserci riusciti. Accogliamo molto volentieri l’invito della direzione sanitaria di tornare anche il prossimo anno. Ringrazio i bambini, i genitori e tutti coloro che ci hanno sostenuto. I bambini si sono divertiti e il nostro cuore si è riempito di grande emozione»”.

Nel video Massimo Coppolino docente scuola - ospedale e Mirko Ciulla, direttore artistico