La Chiesa di Monreale piange don Pietro Scalia: si è spento a sessantacinque anni

Chiesa di Monreale a lutto, si è spento a sessantacinque anni don Pietro Scalia, delegato episcopale per la vita consacrata e presidente dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero. Era stato parroco a San Giuseppe Jato, era cresciuto a Partinico nell’azione cattolica della chiesa degli Agonizzanti.

Don Pietro era stato ricoverato d’urgenza, ma le sue condizione sono poi precipitate. Era stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1981, era stato anche insegnante di religione del liceo classico Emanuele Basile, lo ricordano per averlo avuto come insegnante di religione. Come ha fatto sapere l'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, «la salma sarà deposta nella chiesa del Rosariello in Partinico (accanto alla chiesa madre) per la preghiera personale di quanti lo desiderano».

«Don Pietro ora ha incontrato faccia a faccia il Signore della vita che da sempre ha atteso, servito e desiderato - dice il messaggio dell'arcidiocesi di Monreale -. Siamo riconoscenti al Signore per i molteplici benefici che, mediante il ministero sacerdotale di don Pietro, ha donato alla nostra Chiesa ed anche per la testimonianza di cristiano e sacerdote che ha offerto a quanti lo hanno incontrato. La sua morte improvvisa rattrista tutti noi. Raccomandiamo all’amore misericordioso del Padre questo nostro fratello sacerdote fedele, zelante e generoso». I funerali saranno celebrati proprio dall'arcivescovo domani, martedì 5 dicembre, alle 10.