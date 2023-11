A Carini nasceranno tre nuovi asili e una scuola dell'infanzia con i fondi Pnrr

Grazie ai fondi del Pnrr a Carini nasceranno tre nuovi asili e una scuola dell’infanzia. La giunta, guidata dal sindaco Giovì Monteleone, ha firmato le delibere che approvano i progetti esecutivi, che avevano già avuto il via libera in sede di conferenza dei servizi.

Gli immobili che ospiteranno i nidi sorgeranno su dei terreni che si trovano in via Tunisia, in via Tasso e in via Magellano (il progetto nella foto) mentre la scuola dell’infanzia sarà costruita in contrada Ciachea. Presto dunque saranno disponibili un massimo di 134 nuovi posti per i bimbi da 0 a tre anni e 45 nuovi posti per i bimbi dai 3 anni ai 5 anni.

Tutti e quattro gli edifici saranno dotati di impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. La consegna dei lavori è prevista entro il 30 novembre. A realizzare le opere sarà l’impresa Edilzeta spa, del Ragusano, individuata da Invitalia. Entro il 30 settembre 2024 il 30% delle opere dovrà essere realizzato.