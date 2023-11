Scarpette rosse in piazza Ruggero Settimo a Palermo, Udicon al fianco delle donne

«No alla violenza» è l’iniziativa che si è svolta stamattina in piazza Ruggero Settimo a Palermo, organizzata da Udicon provinciale e zonale di Palermo insieme al laboratorio Una donna Palermo in occasione della giornata di sensibilizzazione in ricordo delle vittime di violenza.

«La violenza sulle donne non è solo un problema delle donne - ha dichiarato Guido De Amicis, rappresentante provinciale Udicon Palermo -, è un problema della società. Impegniamoci a rompere il silenzio e a creare un mondo dove ogni donna possa vivere libera e sicura. Quella di oggi non è solo una giornata, ma l’inizio di un impegno costante per porre fine alla violenza sulle donne. Ogni donna merita rispetto, dignità e sicurezza. Uniamoci per creare consapevolezza e promuovere un cambiamento culturale che metta fine a ogni forma di abuso».

Stamattina in piazza le scarpette rosse, diventate simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, hanno riempito piazza Ruggero Settimo, e poi un flash mob artistico: una performance di danza curata dalla coreografa Irene Librera Prestigiacomo.

«Bisogna riflettere e puntare alle coscienze - ha detto Maria Pittaresi, rappresentante zonale Udicon Palermo - ma anche sollecitare le istituzioni a lavorare ancora di più con interventi efficaci alla tutela e alla sicurezza della vita umana. Diciamo basta alla violenza».