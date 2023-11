Palermo, al Teatro Politeama un concerto contro la violenza sulle donne

Un concerto contro la violenza sulle donne è in programma domenica 26 novembre alle 17 al Teatro Politeama di Palermo. Verrà eseguito dall’orchestra di 70 elementi La nuova Generazione, diretta da Giovanni La Mattina. La serata è organizzata dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per la legalità. Coinvolgerà tutti coloro che a vario titolo si occupano del contrasto alla violenza di genere. Sono attesi il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente della Commissione bicamerale femminicidio Martina Semenzato e le autorità civili e militari.

Si farà un bilancio dei nuovi provvedimenti in merito al codice rosso aggiornato. Ne parlerà il consigliere della Corte d’appello del Tribunale di Roma Valerio De Gioia e altri esponenti della magistratura, Antonio Balsamo, Daniela Troja e Giulia Amodeo. Presenti numerose scuole e associazioni della rete antiviolenza. Il centro Padre Nostro fondato da padre Pino Puglisi riceverà dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza una donazione per lo sportello antiviolenza di Brancaccio e per il centro giovanile Young Lab. Si parlerà inoltre, con il consigliere delegato di Fidimed Nino Salerno, del Mediocredito di libertà a favore delle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare: si tratta di uno strumento indispensabile all’indipendenza economica delle vittime di violenza.

La serata sarà condotta a più voci dalla giornalista Giovanna Cirino, dall’avvocato Lupa Volpe e dalla presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool antiviolenza e per la legalità Angela Fundarò. Previste anche le letture dell’attrice del Teatro Biondo Chiara Peritore. Non mancheranno le testimonianze di vittime di violenza, e il ricordo di Marisa Leo , uccisa nell’ottobre scorso. Ritirerà la targa alla sua memoria l’associazione Donne del Vino.

L’ingresso è gratuito e libero a tutti già dalle 16,45.