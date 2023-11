Si è spento a Palermo Domenico Zalapì, il notaio che amava volare: «Addio a un compagno di avventure straordinarie»

Si è spento a Palermo il notaio Domenico Zalapì, aveva 85 anni ed era stato ricoverato alla clinica La Maddalena in seguito a una malattia. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi dieci giorni. Zalapì amava volare, era uno dei punti di riferimento dell'associazione Volo Club Albatros, che adesso lo ricorda tramite le toccanti parole dei suoi soci.

«Il nostro amico e pilota Domenico Zalapì è venuto a mancare. Con lui abbiamo condiviso avventure straordinarie e lunghe ore di volo per trasferte e viaggi memorabili, come quelli a Torino o in Sila. Perdiamo una splendida figura che ha contribuito alla creazione dell’Aviosuperficie di Termini Imerese».

«Lo ricordiamo come uomo di squisita cortesia proseguono gli amici - brillante, allegro, animato da un'inesauribile passione per il volo. Notaio che si è sempre distinto nella sua carriera professionale, instancabile navigatore di mare, terra e cielo. Noi tutti ci stringiamo alla sua famiglia. Ciao Dino, vola alto!». Il notaio, oltre che a Palermo, era molto conosciuto anche nella vicina Bagheria, dove aveva uno studio. Aveva lavorato anche in provincia di Catania, a Ramacca e a Paternò.