Regali ai senzatetto di Palermo, un compleanno speciale per Anirbas

Accanto a storie che indignano e scoraggiano come la spesa del Banco Alimentare fatta pagare da un'associazione di Tommaso Natale ai bisognosi, ce ne sono altre che fanno tornare a credere nella generosità e nell'impegno dei volontari che dedicano il loro tempo e il loro impegno a coloro che molti definiscono gli ultimi, gli invisibili.

Per l'associazione Anirbas, i poveri senzatetto della città, non sono gli ultimi e non sono invisibili, tanto che la fondatrice Sabrina Ciulla, ha deciso di festeggiare con loro il giorno del suo compleanno.

Ai parenti e agli amici più stretti ha chiesto di non comprare regali per lei ma di impacchettare oggetti utili per coloro che vivono in strada e non hanno niente. E così la ronda di Anirbas ieri sera è stata più speciale del solito. I volontari sono andati in strada e agli amici senza fissa dimora, ai quali la domenica portano cibi caldi e coperte, hanno distribuito tanti pacchi regalo. All'interno calze e biancheria intima nuovi, acquisitati in negozio, cuscini, rasoi e schiuma da barba per gli uomini e deodoranti per le donne. E come in ogni festa che si rispetti non sono mancati le torte e i dolci.

«Ho dato un significato più grande al mio compleanno - afferma Sabrina Ciulla - non potrei essere più felice. A noi non manca nulla, loro invece hanno bisogno di tutto».