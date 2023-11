Palermo, la questura piange Umberto Manfrè: è morto il poliziotto che portò il vespone fra i «falchi»

La questura di Palermo piange Umberto Manfrè, «uno dei suoi più bravi poliziotti», come viene definito in un comunicato. Manfrè è morto nei giorni scorsi. In polizia dal 1973, quando a 20 anni varcò i cancelli della Scuola di polizia di Trieste, nome in codice «Roger», è stato colui che tra il 1985 e il 1989, tra la seconda e la terza sezione della squadra mobile, in una Palermo nel pieno della guerra di mafia, ebbe l’idea di utilizzare i celebri Vesponi per muoversi nel dedalo delle strette vie del centro cittadino.

«Grazie a questa idea, prova del grande amore che lo legava alla nostra amministrazione, Manfrè rese più celere, dinamico ed immediato l’intervento dei “falchi” della squadra mobile», spiega la questura.