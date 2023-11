Marco Cecchinato ha detto sì, il tennista palermitano ha sposato la sua Gaia

Marco Cecchinato ha detto sì. Il campione di tennis palermitano, 31 anni, ex numero sedici del mondo e semifinalista nel Roland Garros nel 2018, ha sposato ieri sera la sua Gaia, allo Spazio Fase, un'ex cartiera oggi convertita a location per eventi esclusivi che si trova ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove è originaria la sua ormai moglie. I due hanno anche un figlio, Edoardo, nato nel 2020. Per il palermitano, uno degli ultimi a battere Novak Djokovic in un slam (nei quarti di finale di quel magico Roland Garros), una cerimonia in grande, con tutti i suoi amici. Cecchinato ha augurato, nei giorni scorsi, un grande in bocca a Jannik Sinner, impegnato nelle Finals di Torino che iniziano oggi.