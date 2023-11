Una raccolta firme per realizzare il parco Achille Grandi allo Sperone di Palermo

Sono già state apposte circa 500 sottoscrizioni in poche ore per la realizzazione del parco «Achille Grandi» allo Sperone durante le prime iniziative di raccolta firme organizzate dal Comitato dei residenti. È prevista per questo sabato alle 18 e domenica dalle 10 presso la parrocchia di Maria Santissima Immacolata allo Sperone (via Sperone, 142) una nuova raccolta firme per chiedere con forza e maggiore partecipazione, la sistemazione del verde attrezzato nell’omonima piazza (nella foto) e del vicolo Benfratelli previsti in un accordo di programma tra Regione e Comune e poi depennati.

La zona attorno a piazza Achille Grandi e alla parrocchia San Sergio I Papa versa nel degrado a causa della presenza di terreni incolti divenuti discariche abusive. Questo fornisce un forte incentivo all’illecito abbandono di rifiuti ingombranti, non soltanto all’interno di questi terreni, ma anche nelle aree limitrofe. I cittadini rivendicano il diritto di vivere in un ambiente sano e accogliente, che garantisca salute, spazi per il gioco, luoghi di incontro e di inclusione sociale per bambini, anziani e famiglie.

La prossima settimana, il Comitato composto dai residenti del quartiere incontrerà il presidente e i consiglieri della seconda circoscrizione per formulare una richiesta congiunta da rivolgere all’amministrazione comunale e organizzare un’eventuale assemblea pubblica. Si tratta di uno spazio di aggregazione rivendicato da oltre 20 anni dai cittadini del quartiere palermitano che potrà migliorare la mobilità cittadina e il collegamento viario del quartiere.